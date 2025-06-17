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Россия ударом по Запорожью изуродовала общежитие и многоэтажку: кадры с последствиями

Иллюстративное фото: в Запорожье есть разрушения из-за ударов РФ (facebook.com/DSNSZP)
Автор: РБК-Украина

В результате массированных ударов России по Запорожью, нанесенных в ночь на 17 июня, повреждены жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

Глава ОВА показал кадры с последствиями российской атаки на город, на которых были зафиксированы разрушения.

"Из-за вражеской атаки на Запорожье повреждены многоэтажка и общежитие. Там взрывной волной выбиты окна более чем в 50 помещениях", - сообщил Федоров.

По его словам, оккупанты изуродовали своим ударом также около 30 гаражей в гаражном кооперативе. В результате ударов обошлось без пострадавших.

Комбинированная атака на Украину 17 июня

Россия ночью атаковала несколько украинских городов. Самый разрушительный удар пришелся на Киев. В украинской столице обломки упали в нескольких районах, в результате чего зафиксированы разрушения, вспыхнули пожары.

По последним данным, в Соломенском районе повреждены два жилых дома. В 5-этажке возник пожар. Известно минимум о 18 пострадавших и одного погибшего. Также разрушена конструкция еще одной жилой многоэтажки.

Также повреждено общежитие Киевского авиационного института (Национальный авиационный институт в прошлом). Подробнее о ночной атаке на Киев можно узнать в материале РБК-Украина.

По Запорожью враг нанес как минимум четыре мощных удара, из-за которых в городе вспыхнули пожары. Зафиксированы разрушения на предприятиях.

Кроме того, массированной атаке подверглась Одесса. В результате удара есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Ранения получили как минимум 13 человек, среди которых есть ребенок.

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