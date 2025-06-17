Россия ударом по Запорожью изуродовала общежитие и многоэтажку: кадры с последствиями

Комбинированная атака на Украину 17 июня

Россия ночью атаковала несколько украинских городов. Самый разрушительный удар пришелся на Киев. В украинской столице обломки упали в нескольких районах, в результате чего зафиксированы разрушения, вспыхнули пожары.

По последним данным, в Соломенском районе повреждены два жилых дома. В 5-этажке возник пожар. Известно минимум о 18 пострадавших и одного погибшего. Также разрушена конструкция еще одной жилой многоэтажки.

Также повреждено общежитие Киевского авиационного института (Национальный авиационный институт в прошлом). Подробнее о ночной атаке на Киев можно узнать в материале РБК-Украина.

По Запорожью враг нанес как минимум четыре мощных удара, из-за которых в городе вспыхнули пожары. Зафиксированы разрушения на предприятиях.

Кроме того, массированной атаке подверглась Одесса. В результате удара есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Ранения получили как минимум 13 человек, среди которых есть ребенок.

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