Россия цинично обвинила Украину в подготовке "теракта" на Киевской ГЭС: МИД отреагировал

Глава МИД России Мария Захарова заявила, что якобы "режим украинского президента Владимира Зеленского начинает очередную циничную провокацию против своего населения". По ее словам, Украина планирует разрушить дамбу Киевской ГЭС, чтобы обвинить в этом Москву.

Реакция МИД

"МИД Украины категорически опровергает абсурдные российские обвинения в якобы подготовке украинскими властями подрыва дамб Киевской ГЭС, Каневского водохранилища, или иной инфраструктуры для возложения вины на Россию", - подчеркнули в министерстве.

МИД заверил, что не может быть никаких реалистичных целей или мотивов для Украины разрушать собственную инфраструктуру или создавать угрозы для собственных людей.

Что же касается "возложения вины на РФ", то в министерстве напомнили, что российский режим сам отлично справляется с этой задачей собственными военными преступлениями.

"Варварский удар российской ракеты по детям в главной детской больнице Украины "Охматдет" свидетельствует сам за себя", - добавили в МИД.

В министерстве заверили, что в случае воплощения Москвой каких-либо преступных намерений относительно дамб Киевской ГЭС, Каневского водохранилища или другой инфраструктуры ответственность за такие действия будет нести исключительно государство-агрессор Россия.

Цель России

МИД объяснил, что настоящей целью таких заявлений Москвы является попытка запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа. Россия уже много раз демонстрировала такую стратегию: винить других в том, что совершает или планирует поступить сама.

"Очередные российские фантазии на тему днепровских дамб - это повод для международного сообщества еще внимательнее следить за действиями России", - добавили в министерстве.

Напомним, что в прошлом году Россия совершила крупнейшее техногенное преступление в Европе за последние десятилетия, взорвав Каховскую ГЭС.

"Примечательно, что этот варварский акт, приведший к экоциду и гуманитарной катастрофе, сопровождался активной дезинформационной кампанией. Москва тогда также обвиняла в этом преступлении Киев, вопреки всяким реальным фактам", - заявили в МИД.

В министерстве напомнили, что тогда многие иностранные издания бессознательно подыграли российской пропаганде, распространив новости с заголовками об Украине и России, которые якобы обвиняют друг друга.

"Мы призываем международные медиа не цитировать российских спикеров без дополнительной информации о предыдущей истории их лжи и не ставить знак равенства между украинскими и российскими заявлениями. Профессиональный подход к цитированию профессиональных российских лжецов заключается в предоставлении контекста, а не простом изложении их слов", - подчеркнули в МИД