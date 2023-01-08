Россия существенно исчерпала запасы ракет. В ISW ответили, сможет ли враг продолжить обстрелы энергосистемы Украины

Российские оккупанты продолжают истощать свой ракетный арсенал. Однако, по всей видимости, враг все еще сможет угрожать гражданскому населению и критически важной инфраструктуре Украины массированными атаками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики напомнили, что глава украинского Минобороны Алексей Резников
В отчете ISW также говорится, что с начала вторжения 24 февраля Россия изготовила гораздо меньше стратегических ракет по сравнению с
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