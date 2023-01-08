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Россия существенно исчерпала запасы ракет. В ISW ответили, сможет ли враг продолжить обстрелы энергосистемы Украины

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Воскресенье 08 января 2023 04:47
Россия существенно исчерпала запасы ракет. В ISW ответили, сможет ли враг продолжить обстрелы энергосистемы Украины Фото: Россия существенно исчерпала свои запасы ракет (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты продолжают истощать свой ракетный арсенал. Однако, по всей видимости, враг все еще сможет угрожать гражданскому населению и критически важной инфраструктуре Украины массированными атаками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что глава украинского Минобороны Алексей Резников 6 января опубликовал инфографику, в которой указывалось, что войска РФ потратили около 81% своих запасов стратегических ракет и 19% запасов тактических ракет.

В отчете ISW также говорится, что с начала вторжения 24 февраля Россия изготовила гораздо меньше стратегических ракет по сравнению с довоенными запасами. Это означает, что государство-агрессор не мобилизовало свою военную промышленность.

"Страна, как правило, увеличивает производство ракет и других систем оружия и боеприпасов перед тем, как начать большую войну, и, как правило, переводит свою военную промышленность на военное положение после начала боевых действий. Россия не сделала ни одного, ни второго", - отметили специалисты.

В Институте изучения войны объяснили, что неспособность диктатора Владимира Путина мобилизовать промышленность для поддержки военных усилий против Украины является следствием опасений, что дальнейшие экономические срывы вызовут еще большее внутреннее недовольство в РФ.

"Нынешний уровень истощения российских военных стратегических ракетных систем может ограничить частоту и масштабы проведения будущих массированных ракетных ударов по Украине. Однако оккупанты все еще будут продолжать масштабную кампанию обстрелов, угрожая гражданскому населению и критически важной инфраструктуре", - добавили аналитики.

Ключевые выводы ISW:

  • Россия продолжает использовать религию в качестве оружия для информационных операций и дискредитации Украины.
  • Оккупанты истощают свой ракетный арсенал и запасы беспилотников иранского производства, но, вероятно, будут продолжать угрожать украинской инфраструктуре в ближайшей перспективе.
  • Российские и украинские войска продолжали наступательные операции вблизи Сватового и Кременной.
  • Захватчики совершили продвижение в Соледаре на фоне продолжения наступательных операций вокруг Бахмута и вдоль западных окрестностей Донецка.
  • Продвижение войс РФ в Соледаре не означают неизбежного окружения Бахмута.
  • Российские войска продолжают прилагать усилия для установления контроля над Запорожской атомной электростанцией.
  • Украинские и европейские официальные лица продолжают предупреждать о том, что Россия готовится к новой волне мобилизации.
  • Оккупанты продолжают вывозить украинских детей на территорию РФ под видом оздоровления.

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