Россия существенно исчерпала запасы ракет. В ISW ответили, сможет ли враг продолжить обстрелы энергосистемы Украины
Российские оккупанты продолжают истощать свой ракетный арсенал. Однако, по всей видимости, враг все еще сможет угрожать гражданскому населению и критически важной инфраструктуре Украины массированными атаками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики напомнили, что глава украинского Минобороны Алексей Резников 6 января опубликовал инфографику, в которой указывалось, что войска РФ потратили около 81% своих запасов стратегических ракет и 19% запасов тактических ракет.
В отчете ISW также говорится, что с начала вторжения 24 февраля Россия изготовила гораздо меньше стратегических ракет по сравнению с довоенными запасами. Это означает, что государство-агрессор не мобилизовало свою военную промышленность.
"Страна, как правило, увеличивает производство ракет и других систем оружия и боеприпасов перед тем, как начать большую войну, и, как правило, переводит свою военную промышленность на военное положение после начала боевых действий. Россия не сделала ни одного, ни второго", - отметили специалисты.
В Институте изучения войны объяснили, что неспособность диктатора Владимира Путина мобилизовать промышленность для поддержки военных усилий против Украины является следствием опасений, что дальнейшие экономические срывы вызовут еще большее внутреннее недовольство в РФ.
"Нынешний уровень истощения российских военных стратегических ракетных систем может ограничить частоту и масштабы проведения будущих массированных ракетных ударов по Украине. Однако оккупанты все еще будут продолжать масштабную кампанию обстрелов, угрожая гражданскому населению и критически важной инфраструктуре", - добавили аналитики.
Ключевые выводы ISW:
- Россия продолжает использовать религию в качестве оружия для информационных операций и дискредитации Украины.
- Оккупанты истощают свой ракетный арсенал и запасы беспилотников иранского производства, но, вероятно, будут продолжать угрожать украинской инфраструктуре в ближайшей перспективе.
- Российские и украинские войска продолжали наступательные операции вблизи Сватового и Кременной.
- Захватчики совершили продвижение в Соледаре на фоне продолжения наступательных операций вокруг Бахмута и вдоль западных окрестностей Донецка.
- Продвижение войс РФ в Соледаре не означают неизбежного окружения Бахмута.
- Российские войска продолжают прилагать усилия для установления контроля над Запорожской атомной электростанцией.
- Украинские и европейские официальные лица продолжают предупреждать о том, что Россия готовится к новой волне мобилизации.
- Оккупанты продолжают вывозить украинских детей на территорию РФ под видом оздоровления.
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