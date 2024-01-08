Россия стала жертвой холодов на фоне попыток "заморозить" Украину

Как отмечают в Центре, российские города, в том числе Москва и Санкт-Петербург, страдают от выведения из строя систем отопления. Это происходит при сильных морозах.

При этом финансирование такой острой проблемы в России не обеспечивают, поскольку кремлевский режим тратит миллиарды рублей на войну против Украины.

"Российская энергетическая инфраструктура вышла из строя сама - даже без массированных ракетных атак, которыми РФ пытается вывести из строя украинскую энергетику", - подчеркивают в Центре.

Одни из причин таких проблем с системами отопления - нехватка специалистов, которых отправили на войну, и отсутствие технологий из-за санкций.

"Кремль рассчитывал использовать холод как оружие против Украины и Европы, а жертвой морозов стали сами россияне", - добавили в Центре.

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину, в частности объекты критической инфраструктуры, при помощи дронов и ракет.

К примеру, 2 января враг применил десятки ракет. Украинским защитникам удалось сбить 72 ракеты, большинство из них - в районе Киева.

В результате падения обломков в Киеве и области начались проблемы с электроснабжением и отоплением, но их быстро исправили.