Россия распространяла фейки о смерти Павела во время президентской гонки в Чехии
Россия распространяла дезинформацию о смерти текущего президента Петра Павела во время недавней президентской гонки в Чехии. Тогда он был кандидатом на пост президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Чехии.
"Криминалисты из отдела экстремизма и терроризма пражской полиции расследовали дело и установили, что следы, откуда начала распространяться эта дезинформация, ведут в Россию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конкретного преступника установить не удалось, поэтому дело было отложено.
В Интернете распространялась дезинформация о смерти кандидата в президенты Петра Павла. Тогда полиция взялась расследовать это дело. Павел отреагировал на это и сказал, что "антикампания достигла нового минимума".
В конце января экс-генерал НАТО Петер Павел победил на президентских выборах в Чехии. Его оппонентом был пророссийский экс-премьер Андрей Бабиш.
Петр Павел об Украине
Он заявлял, что Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину.
По его словам, Украина испытывает острую нехватку боеприпасов, которые необходимы стране для начала контрнаступления против России и восстановления контроля над своей территорией.
Также президент Чехии говорил, что подготовка к вступлению в НАТО и ЕС очень сложна, но Запад должен помочь Украине отвечать всем критериям.
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