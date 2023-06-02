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Россия распространяла фейки о смерти Павела во время президентской гонки в Чехии

Новина українською →
Чехия, Пятница 02 июня 2023 17:42
Россия распространяла фейки о смерти Павела во время президентской гонки в Чехии Фото: президент Чехии Петр Павел (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия распространяла дезинформацию о смерти текущего президента Петра Павела во время недавней президентской гонки в Чехии. Тогда он был кандидатом на пост президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Чехии.

"Криминалисты из отдела экстремизма и терроризма пражской полиции расследовали дело и установили, что следы, откуда начала распространяться эта дезинформация, ведут в Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкретного преступника установить не удалось, поэтому дело было отложено.

В Интернете распространялась дезинформация о смерти кандидата в президенты Петра Павла. Тогда полиция взялась расследовать это дело. Павел отреагировал на это и сказал, что "антикампания достигла нового минимума".

В конце января экс-генерал НАТО Петер Павел победил на президентских выборах в Чехии. Его оппонентом был пророссийский экс-премьер Андрей Бабиш.

Петр Павел об Украине

Он заявлял, что Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину.

По его словам, Украина испытывает острую нехватку боеприпасов, которые необходимы стране для начала контрнаступления против России и восстановления контроля над своей территорией.

Также президент Чехии говорил, что подготовка к вступлению в НАТО и ЕС очень сложна, но Запад должен помочь Украине отвечать всем критериям.

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