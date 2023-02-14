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Россия проводит "экспресс" подготовку для двух бригад, чтобы компенсировать потери, - Генштаб

Фото: Россия проводит "экспресс" подготовку для двух бригад, чтобы компенсировать потери (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Ростовской области на полигоне Кадамовская Россия проводит подготовку еще двух бригад военнослужащих. Из-за короткого курса тренировок солдаты имеют низкий уровень готовности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"С целью компенсирования масштабных военных потерь россиян в ходе ведения боевых действий, на территории полигона Кадамовский Российской Федерации, в учебном центре проходят подготовку ориентировочно до двух бригад военнослужащих российских оккупационных войск, из числа мобилизованных и "добровольцев", - пишет пресс-служба.

Основная часть мобилизованных проходит трехнедельный курс подготовки. Другие же - тренируются две недели. Из-за короткого срока тренировок, оккупанты имеют низкий уровень подготовки.

"С начала этого года, на территории полигона подготовка рекрутов ЧВК "Вагнер" не проводилась. Инструкторы учебного центра привлекаются к подготовке непосредственно в районе ведения боевых действий", - добавляет Генштаб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российский диктатор продолжает публично поддерживать Минобороны России, чтобы скрыть катастрофические потери в районе Угледара Донецкой области.

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