Россия проводит "экспресс" подготовку для двух бригад, чтобы компенсировать потери, - Генштаб

В Ростовской области на полигоне Кадамовская Россия проводит подготовку еще двух бригад военнослужащих. Из-за короткого курса тренировок солдаты имеют низкий уровень готовности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"С целью компенсирования масштабных военных потерь россиян в ходе ведения боевых действий, на территории полигона Кадамовский Российской Федерации, в учебном центре проходят подготовку ориентировочно до двух бригад военнослужащих российских оккупационных войск, из числа мобилизованных и "добровольцев", - пишет пресс-служба.

Основная часть мобилизованных проходит трехнедельный курс подготовки. Другие же - тренируются две недели. Из-за короткого срока тренировок, оккупанты имеют низкий уровень подготовки.

"С начала этого года, на территории полигона подготовка рекрутов ЧВК "Вагнер" не проводилась. Инструкторы учебного центра привлекаются к подготовке непосредственно в районе ведения боевых действий", - добавляет Генштаб.