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Россия планирует теракты внутри страны, - разведка Польши

Фото: Россия планирует теракты внутри страны (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские пропагандисты начинают развивать новые нарративы, указывающие на то, что Кремль может готовить провокации "под чужим флагом" внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного по безопасности информационного пространства Польши Станислава Жарина в Twitter.

По его словам, Россия продолжает вести информационную войну, в частности, против союзников Украины. Кроме того, РФ оправдывает преступные действия Кремля.

Он рассказал, что Служба внешней разведки государства-оккупанта распространяет разную ложь. В том числе о причастности военных США к "вербованию боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды для проведения терактов в России и СНГ".

"

Подробнее о том, чего добивается Кремль пропагандой против Украины и Запада в материале РБК-Украина "Пропаганда войны. Как Россия лжет миру об Украине и кто верит в ее мифы".

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ПольшаКремльпропагандист