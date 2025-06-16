Россия передала Украине тела еще 1245 погибших

В Украину вернули еще 1245 тел погибших, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Этот этап стал завершающим в рамках репатриационных договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Всего по этой договоренности в Украину вернули 6057 тел.
Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, тела будут идентифицированы при участии экспертов МВД и правоохранителей. Планируется проведение необходимых экспертиз и ДНК-идентификации.
Операцию удалось реализовать благодаря совместной работе СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам пропавших без вести, ГСЧС, а также других структур сектора безопасности и обороны.
Особую роль сыграли специалисты Центрального управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ и Объединенного центра обеспечения ЦВС.
Именно они организовывали транспортировку тел в специализированные учреждения и передачу погибших для проведения судебно-медицинских экспертиз.
Участие в их реализации также принимал Международный комитет Красного Креста, которого в Украине привлекают к гуманитарным операциям, связанным с войной.
Министр обороны Украины Рустем Умеров также сообщил о завершении последнего этапа репатриации тел погибших защитников в рамках Стамбульских договоренностей.
"Мы не останавливаемся. Впереди - следующий этап: продолжаем борьбу за возвращение пленных", - подчеркнул глава Минобороны.
Договоренности о масштабном обмене телами погибших защитников были достигнуты 2 июня во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Стороны согласовали формат "6000 на 6000".
Первый этап обмена состоялся 11 июня - Украина вернула тела 1212 павших воинов. Речь идет о погибших на востоке, юге, а также в Курской области.
Еще одна волна репатриации состоялась 13 июня тогда в Украину вернули тела 1200 человек, большинство из которых военнослужащие.
Кроме того, на территорию Украины вернули тела еще 1200 погибших граждан в воскресенье, 15 июня. Это уже четвертый этап репатриационных мероприятий после переговоров в Стамбуле.
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