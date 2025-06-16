Россия передала Украине тела еще 1245 погибших

Этот этап стал завершающим в рамках репатриационных договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Всего по этой договоренности в Украину вернули 6057 тел.

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, тела будут идентифицированы при участии экспертов МВД и правоохранителей. Планируется проведение необходимых экспертиз и ДНК-идентификации.

Кто принимал участие

Операцию удалось реализовать благодаря совместной работе СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам пропавших без вести, ГСЧС, а также других структур сектора безопасности и обороны.

Фото: в Украину вернули тела еще 1200 погибших (t.me/Koord_shtab

Особую роль сыграли специалисты Центрального управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ и Объединенного центра обеспечения ЦВС.

Именно они организовывали транспортировку тел в специализированные учреждения и передачу погибших для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Участие в их реализации также принимал Международный комитет Красного Креста, которого в Украине привлекают к гуманитарным операциям, связанным с войной.

Министр обороны Украины Рустем Умеров также сообщил о завершении последнего этапа репатриации тел погибших защитников в рамках Стамбульских договоренностей.

"Мы не останавливаемся. Впереди - следующий этап: продолжаем борьбу за возвращение пленных", - подчеркнул глава Минобороны.