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Россия передала Украине тела еще 1245 погибших

Понедельник 16 июня 2025 13:34
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Россия передала Украине тела еще 1245 погибших Фото: в Украину вернули тела еще 1245 погибших (t.me/Koord_shtab)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украину вернули еще 1245 тел погибших, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Этот этап стал завершающим в рамках репатриационных договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Всего по этой договоренности в Украину вернули 6057 тел.

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, тела будут идентифицированы при участии экспертов МВД и правоохранителей. Планируется проведение необходимых экспертиз и ДНК-идентификации.

Кто принимал участие

Операцию удалось реализовать благодаря совместной работе СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам пропавших без вести, ГСЧС, а также других структур сектора безопасности и обороны.

Фото: в Украину вернули тела еще 1200 погибших (t.me/Koord_shtab

Особую роль сыграли специалисты Центрального управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ и Объединенного центра обеспечения ЦВС.

Именно они организовывали транспортировку тел в специализированные учреждения и передачу погибших для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Участие в их реализации также принимал Международный комитет Красного Креста, которого в Украине привлекают к гуманитарным операциям, связанным с войной.

Министр обороны Украины Рустем Умеров также сообщил о завершении последнего этапа репатриации тел погибших защитников в рамках Стамбульских договоренностей.

"Мы не останавливаемся. Впереди - следующий этап: продолжаем борьбу за возвращение пленных", - подчеркнул глава Минобороны.

Возвращение тел погибших

Договоренности о масштабном обмене телами погибших защитников были достигнуты 2 июня во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Стороны согласовали формат "6000 на 6000".

Первый этап обмена состоялся 11 июня - Украина вернула тела 1212 павших воинов. Речь идет о погибших на востоке, юге, а также в Курской области.

Еще одна волна репатриации состоялась 13 июня тогда в Украину вернули тела 1200 человек, большинство из которых военнослужащие.

Кроме того, на территорию Украины вернули тела еще 1200 погибших граждан в воскресенье, 15 июня. Это уже четвертый этап репатриационных мероприятий после переговоров в Стамбуле.

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