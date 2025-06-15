Россия передала Украине тела 1200 погибших

"В Украину возвращено еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим", - говорится в сообщении.

Экспертизы для установления личностей погибших будут проводить правоохранительные органы и экспертные учреждения МВД.

Репатриацию удалось провести благодаря сотрудничеству Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Коордштаб также выразил благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Фото: в Украину вернули тела еще 1200 погибших (t.me/Koord_shtab)