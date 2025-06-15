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Россия передала Украине тела 1200 погибших

Украина, Воскресенье 15 июня 2025 12:46
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Россия передала Украине тела 1200 погибших Фото: в Украину вернули тела еще 1200 погибших (t.me/Koord_shtab)
Автор: Наталья Юрченко

На территорию Украины вернули тела еще 1200 погибших граждан в воскресенье, 15 июня. Это уже четвертый этап репатриационных мероприятий после переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

"В Украину возвращено еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим", - говорится в сообщении.

Экспертизы для установления личностей погибших будут проводить правоохранительные органы и экспертные учреждения МВД.

Репатриацию удалось провести благодаря сотрудничеству Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Коордштаб также выразил благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Фото: в Украину вернули тела еще 1200 погибших (t.me/Koord_shtab)

Обмен пленными

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле Украина и Россия согласовали второй масштабный обмен пленными. Стороны договорились о возвращении раненых, тяжелобольных и пленных в возрасте 18-25 лет.

Обмены пленными состоялись 9, 10 и 12 июня, а вчера, 14 июня. Среди освобожденных вчера - воины, которые находились в плену с 2022 года, в частности защитники Мариуполя, а также офицеры.

Также в Стамбуле Украина и РФ договорились о возвращении тел погибших по формуле "6000 на 6000". Репатриационные мероприятия проходили 11 и 13 июня. Также вчера в Украину вернули тела 1200 погибших.

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