Россия объявила "выход" из Херсона и гибель Стремоусова: новости за 9 ноября

Война России против Украины: последние новости

Командование РФ решило отвести войска на левый берег

Российское командование решило отвести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра.

"Самым целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр... по левому ее берегу", - сказал командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин.

Суровикин заявил, что решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, но поможет сохранить боеспособность группировок войск.

По его словам, маневр оккупационных войск будет осуществлен в ближайшие сроки и соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

РосСМИ заявляют о смерти коллаборанта Стремоусова

Так называемый "заместитель губернатора Херсонской области" Кирилл о Стремоусов погиб в ДТП.

Смерть Стремоусова подтвердил "в.и.о. главы Херсонской области" Владимир Сальдо.

"Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов, он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП", - заявил он в своем видеообращении.

ВСУ установили флаг в Калиновском Херсонской области

Украинские военные установили флаг Украины в селе Калиновское Херсонской области.

"9 ноября, один из самых трудных дней, но самый хороший закат", - говорится в заявлении.

Еврокомиссия озвучила предложение о предоставлении Украине 18 млрд евро макрофина на 2023 год

Европейская комиссия представила предложение о предоставлении Украине макрофина в размере 18 млрд евро в следующем году. Это поможет покрыть часть дефицита бюджета.

"Очень важна инициатива, которая поддержит экономическую стабильность нашего государства и укрепит фундамент нашей будущей победы. Средства помогут покрыть значительную часть дефицита бюджета, который составит 38 млрд долларов", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Кремле анонсировали поездку Путина на оккупированный Донбасс

Президент РФ Владимир Путин может поехать на оккупированный Донбасс. Конкретных терминов пока не называют.

"Путин впоследствии посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет", - говорит пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Отметим, сегодня в российских СМИ шла информация о том, что Песков якобы посетил оккупированный Луганск и сегодня ночью вернулся в РФ. Сообщалось, что спикер Путина якобы "проводил обучение для прессслужб и СМИ".

У Зеленского готовят сокращение министерств, но есть нюанс

Офис президента и Кабинет Министров готовят план оптимизации государственного управления. В ходе этой реформы ожидается сокращение министерств и количество сотрудников госаппарата.

По информации издания, во вторник вечером, 8 ноября, на Банковой состоялось совещание с участием президента, премьер-министра и других чиновников, где обсуждался один из вариантов новой модели Кабинета министров. В СМИ ранее появилась информация, что из 20 ведомств может остаться 14, некоторые объединят, а некоторые ликвидируют.

"Пока идет до завершения процесс функционального исследования министерств. Их количество и варианты объединения еще могут изменяться несколько раз. Вчера обсуждался один из вариантов, но он, наверное, далеко не последний", – пояснил источник.

Генерал Ходжес назвал цель США в случае ядерного удара РФ по Украине

Если Россия решится применить ядерное оружие против Украины, то в дело вступят США. После чего будет уничтожена большая часть военных возможностей россиян.

"Президент США Джо Байден уже заявлял, что если Россия допустит страшную ошибку и применит оружие массового уничтожения, то последствия для него будут катастрофические", - отметил генерал Бен Ходжес.

Россия потеряла половину своих танков в Украине, - Пентагон

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков в войне против Украины и использовала большую часть своего высокоточного оружия. Что явилось большим стратегическим провалом Кремля.

"Путин потерпел неудачу... Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была", - заявил замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль журналистам.

Он подчеркнул, что РФ понесла десятки тысяч потерь с начала войны в феврале, что "на порядки" больше, чем Советский Союз в Афганистане.

"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии... Более 80% их сухопутных войск погрязли в Украине. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов, а санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того, как это было до войны", – рассказал Каль.

Первый визит в историю Украины. Глава МИД прибыл в Камбоджу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Камбоджу. Это первый в истории визит украинского министра в эту страну.

Кулеба прибыл в Пномпень, столицу Камбоджи. Он примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Кроме того, глава МИДа и премьер-министр Камбоджи Самдеха Гун Сен провели личную встречу. Кулеба был первым иностранным гостем, который поздравил премьера с отмечаемым сегодня днем независимости Камбоджи.

Прогноз погоды на сегодня.

В четверг в Украине будет тепло и солнечно. Дождей ожидать не приходится, кроме западных областей.

"10 ноября красивая теплая погода в Украине продлится. И завтра будет повод порадоваться солнцу или просто сухой погоде. И только в западных областях атмосферный фронт организует привычную осеннюю погоду - облачно и временами дожди", - рассказала она.

По словам синоптика, температура воздуха в Украине в течение дня четверга будет колебаться в пределах +9...+14 градусов.

"В Киеве 10 ноября будет без дождя, около +10 градусов – хорошая погода", - добавила синоптик Наталья Диденко.