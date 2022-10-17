Россия может пойти на политические убийства в Германии, - Spiegel

Главы двух крупнейших разведывательных служб Германии обвинили президента России Владимира Путина в том, что он де-факто напал на весь Запад, напав на Украину.

Глава Томас Хальденванг добавил, что р

Хальденванг считает, что э

Spiegel отмечает, что порог запрета для операций российских спецслужб в Германии упал. Так, сообщается, что рассматривали сценарии, при которых в Германии возможны политические убийства.

Так, в 2019 году ажиотаж вызвало убийство грузинского ссыльного в Берлине. Отмечается, что исследования издания, а также Bellingcat и The Insider последовательно доказало, что преступление было заказано российской внутренней секретной службой.