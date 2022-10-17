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Россия может пойти на политические убийства в Германии, - Spiegel

Фото: Россия может пойти на политические убийства в Германии (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Немецкая разведка рассматривает сценарии, при которых российские власти могут решиться на политические убийства в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Главы двух крупнейших разведывательных служб Германии обвинили президента России Владимира Путина в том, что он де-факто напал на весь Запад, напав на Украину.

Глава Томас Хальденванг добавил, что р

Хальденванг считает, что э

Spiegel отмечает, что порог запрета для операций российских спецслужб в Германии упал. Так, сообщается, что рассматривали сценарии, при которых в Германии возможны политические убийства.

Так, в 2019 году ажиотаж вызвало убийство грузинского ссыльного в Берлине. Отмечается, что исследования издания, а также Bellingcat и The Insider последовательно доказало, что преступление было заказано российской внутренней секретной службой.

Напомним, из-за теракта на "Северных потоках" и порчи кабелей сети Deutsche Bahn Германия решила улучшить защиту критически важной инфраструктуры.

Ранее специалисты сделали подводные снимки утечек газа на "Северных потоках" и выяснили, что повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки.

Кроме того, 8 октября на севере Германии остановилось железнодорожное движение из-за повреждения кабельных линий, которые отвечали за диспетчерскую связь.

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