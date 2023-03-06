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Россия мобилизует в свою армию больных гепатитом, - ГУР

Фото: Россия мобилизует в свою армию больных гепатитом (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Государство-агрессор Россия набирает в свою армию больных окупантов. Это связано с нехваткой личного состава в подразделениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Разведке удалось перехватить разговор одного из окупантов со своей женой. Из нее становится понятно, что оккупант болен гепатитом. При этом во время мобилизации его не осматривали врачи, а сразу были направлены в зону боевых действий.

Женщина жалуется, что ее мужа пообещали отпустить домой только после того, как в армии окупантов будет мобилизован кого-то другого.

Напомним, что российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре с супругой на отсутствие подкрепления и отказ командования вывести их из первой линии фронта.

Российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре на то, что их забросили в зону боевых действий без подготовки.

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