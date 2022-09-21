RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия и Беларусь отстранены от всех турниров по дзюдо: известны сроки

Фото: Российские и белорусские дзюдоисты останутся дома (facebook.com/judo)
Автор: Антон Федорцив

Решение отстранить белорусских и российских спортсменов от всех соревнований под своей эгидой приняла Международная федерация дзюдо (IJF).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Дзюдоисты России и Беларуси отстранены от соревнований минимум до января 2023 года. Как следствие, представители государства-агрессора и его союзника пропустят чемпионат мира.

"Учитывая нынешние международные обстоятельства и с целью обеспечения защиты всех спортсменов-дзюдоистов, 21 сентября исполнительный комитет Международной федерации дзюдо решил не допускать к участию в международных соревнованиях спортсменов из России и Беларуси", – говорится в заявлении IJF.

Ранее Международная федерация дзюдо рассматривала вариант с разрешением представителям обоих причастных к полномасштабному вторжению в Украину государств выступать под нейтральным флагом. В ответ Федерации дзюдо Украины пообещала бойкотировать международные турниры.

Чемпионат мира по дзюдо состоится 6-13 октября. В этом году планетарное первенство примет столица Узбекистана Ташкент.

К слову, президент УАФ Павелко анонсировал отстранение сборной России от Евро-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против России