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Россия и Беларусь отстранены от всех турниров по дзюдо: известны сроки

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Будапешт, Среда 21 сентября 2022 16:56
Россия и Беларусь отстранены от всех турниров по дзюдо: известны сроки Фото: Российские и белорусские дзюдоисты останутся дома (facebook.com/judo)
Автор: Антон Федорцив

Решение отстранить белорусских и российских спортсменов от всех соревнований под своей эгидой приняла Международная федерация дзюдо (IJF).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Дзюдоисты России и Беларуси отстранены от соревнований минимум до января 2023 года. Как следствие, представители государства-агрессора и его союзника пропустят чемпионат мира.

"Учитывая нынешние международные обстоятельства и с целью обеспечения защиты всех спортсменов-дзюдоистов, 21 сентября исполнительный комитет Международной федерации дзюдо решил не допускать к участию в международных соревнованиях спортсменов из России и Беларуси", – говорится в заявлении IJF.

Ранее Международная федерация дзюдо рассматривала вариант с разрешением представителям обоих причастных к полномасштабному вторжению в Украину государств выступать под нейтральным флагом. В ответ Федерации дзюдо Украины пообещала бойкотировать международные турниры.

Чемпионат мира по дзюдо состоится 6-13 октября. В этом году планетарное первенство примет столица Узбекистана Ташкент.

К слову, президент УАФ Павелко анонсировал отстранение сборной России от Евро-2024.

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