Россия готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС, - Зеленский

Он сообщил, что только что прошел доклад украинской разведки и Службы безопасности Украины.

"Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - сказал президент.

Он подчеркнул, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра.

Зеленский отметил, что Украина передает всю имеющуюся информацию союзникам - странам Европы, Америки, Африки, а также Китаю, Бразилии, Индии, арабскому миру.

Он подчеркнул, что абсолютно все должны это знать. В том числе и международные организации.

"Никаких терактов на атомных станций никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит мир может и должен действовать", - добавил он.

Президент напомнил, что РФ использует Запорожскую атомную станцию как элемент в своей агрессии. Оккупирует станцию, прикрывает ею обстрелы соседних городов, а также держит оружие и военных.

Теракт на Каховской ГЭС

В докладе также рассматривалась тема российского теракта на Каховской ГЭС. По словам президента, наша разведка и СБУ собрали новые доказательства того, как оккупанты совершили подрыв дамбы и других сооружений ГЭС. Он подчеркнул, что это было совершенно сознательное и просчитанное преступление на станции, которая была под полным контролем захватчиков.

При этом Украина еще в прошлом году предупреждала мир, что страна-агрессор готовит такой теракт - предупреждала тогда, когда получила первую подтвержденную информацию о минировании ГЭС.

Ситуация на Запорожской АЭС

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Так, они заминировали бассейн-охладитель, в случае подрыва которого "будут серьезные проблемы".

Военный эксперт считает, что захватчики из-за страха перед украинским контрнаступлением могут подорвать бассейн-охладитель реакторов на станции, а после этого начать шантажировать Украину.

Добавим, что после подрыва Каховской ГЭС риски для атомной станции выросли. Ведь уничтожение россиянами плотины создало угрозу безопасности функционирования ЗАЭС из-за снижения уровня воды в пруду-охладителе.

В связи с этим 15 июня ЗАЭС инспектировал гендиректор МАГАТЭ Рафоэль Гросси. Он констатировал, что уровень воды остается на достаточном уровне, чтобы станция могла поддерживать безопасность "определенное время".

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