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Россия гордится тем, что может убивать. Зеленский отреагировал на ночную атаку на Украину

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью российские террористы прибегли к сознательному террору против Украины в ночь на день памяти жертв Голодомора. Россия гордится тем, что может убивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Более 70 "шахедов" в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Именно в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать. Наши воины сбили большинство дронов. К сожалению, не все", - заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, Украина и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы усилить свою противовоздушную оборону и объединить мир в защите от российского террора.

"Государство-террорист должно проиграть и отвечать за содеянное", - добавил президент. 

Ночная атака на Киев

В ночь на 25 ноября в Киеве было объявлено о воздушной тревоге. КГВА предупредила об атаке российских беспилотников и призвала киевлян не игнорировать воздушную тревогу. 

Уже ближе к утру в столице прогремели взрывы. Местные власти заявили о работе противовоздушной обороны, а в Воздушных силах заявили о риске атаки дронов-камикадзе на Киев с нескольких направлений.

Как рассказывал городской голова Виталий Кличко, в результате ночной атаки в Киеве пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок. 

По словам командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николая Олещука, этой ночью был уничтожен 71 БпЛА. Враг применил 75 беспилотников, что стало рекордным количеством с начала полномасштабного вторжения. Основным направлением удара был Киев.

Все подробности атаки можно прочитать по ссылке.

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