Россия формирует штурмовой батальон из больных гепатитом и ВИЧ, - Волошин

Российские оккупанты формируют штурмовой батальон из больных гепатитом и ВИЧ. Они проходят подготовку в учебных центрах на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской и Запорожской областей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.
"По данным нашей разведки, противник сейчас формирует штурмовой батальон из больных гепатитом и другими болезнями, такими как ВИЧ, другими неизлечимыми болезнями", - сказал Волошин.
Спикер отметил, что это свидетельствует о намерении россиян "просто утилизировать их на поле боя".
По словам Волошина, эти штурмовики проходят подготовку в учебных центрах на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской и Запорожской областей, поэтому это уже не "пушечное мясо", а обученные бойцы. Но, как отметил спикер, и таких обученных солдат Россия "не жалеет".
По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 8 апреля вдоль всей линии фронта состоялось 94 боевых столкновения.
В частности, на Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 42 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций.
С начала полномасштабной войны потери России составляют более 926 тысяч военных.
Только за последние сутки, с 7 на 8 апреля, российские оккупанты потеряли в боях против Украины 1290 солдат. Также ВСУ уничтожили много вражеской техники.
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