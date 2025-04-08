Россия формирует штурмовой батальон из больных гепатитом и ВИЧ, - Волошин

"По данным нашей разведки, противник сейчас формирует штурмовой батальон из больных гепатитом и другими болезнями, такими как ВИЧ, другими неизлечимыми болезнями", - сказал Волошин.

Спикер отметил, что это свидетельствует о намерении россиян "просто утилизировать их на поле боя".

По словам Волошина, эти штурмовики проходят подготовку в учебных центрах на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской и Запорожской областей, поэтому это уже не "пушечное мясо", а обученные бойцы. Но, как отметил спикер, и таких обученных солдат Россия "не жалеет".