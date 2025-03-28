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Россия атаковала Одесскую область: возникли пожары, появились кадры последствий

Одесса, Пятница 28 марта 2025 09:05
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Россия атаковала Одесскую область: возникли пожары, появились кадры последствий Фото: РФ атаковала Одесскую область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики в ночь на 28 марта атаковали Одесскую область. Возникли пожары, пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеской атаки возникло возгорание гаражных помещений, хозяйственной постройки, повреждены частные жилые дома.

По предварительной информации пострадал один человек.

Как отмечают спасатели, пожары в результате атаки были оперативно ликвидированы. На месте попаданий работали 27 пожарных и пять единиц техники ГСЧС, от Национальной гвардии привлекли восемь человек и две единицы техники.

Фото: россияне атаковали Одесскую область (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Украины

В ночь на 28 марта Россия атаковала Украину ударными дронами. Известно, что россияне массированно ударили по Полтавской области.

Первые взрывы в Полтаве прогремели еще вечером 27 марта. В сети сообщали, что в части города исчез свет.

Как сообщала ГСЧС, есть повреждения в Полтавской общине, там загорелись складские помещения, админздания и резервный трансформатор на шести локациях. Местные власти отмечали, что под ударом были гражданские объекты и нефтегазовая промышленность.

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