Россия атаковала авто на Харьковщине: погиб 8-летний мальчик, есть раненые

Удар дронов по Харьковской области

Напомним, в ночь на понедельник, 30 июня, российские войска снова совершили атаку по территории Украины с использованием ударных дронов типа "Шахед".

Основной удар враг нанес по Харькову и области. Как мы уже сообщали, в Харькове раздавались взрывы. По словам мэра города Игоря Терехова, звуки были слышны с окраин, за пределами города.

Позже стало известно о попаданиях в трех локациях в Харьковском и Чугуевском районах, из-за чего вспыхнули пожары.

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