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Россия атаковала авто на Харьковщине: погиб 8-летний мальчик, есть раненые

Воскресенье 06 июля 2025 10:49
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Россия атаковала авто на Харьковщине: погиб 8-летний мальчик, есть раненые Фото: Россия атаковала гражданское авто на Харьковщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Богодуховском районе Харьковской области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль, в котором находились мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины и Харьковскую областную прокуратуру.

В результате удара погиб мальчик, трагедия произошла вблизи села Одноробовка.

По предварительным данным, вражеский беспилотник сбросил взрывчатку прямо на автомобиль, в котором находилась семья.

Атака произошла ориентировочно в 20:20. В результате прямого попадания погиб 8-летний мальчик. Его 4-летнего брата с тяжелыми ранениями доставили в больницу.

Также пострадала их 36-летняя мать - у нее диагностирована острая стрессовая реакция.

40-летнего водителя автомобиля госпитализировали, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Удар дронов по Харьковской области

Напомним, в ночь на понедельник, 30 июня, российские войска снова совершили атаку по территории Украины с использованием ударных дронов типа "Шахед".

Основной удар враг нанес по Харькову и области. Как мы уже сообщали, в Харькове раздавались взрывы. По словам мэра города Игоря Терехова, звуки были слышны с окраин, за пределами города.

Позже стало известно о попаданиях в трех локациях в Харьковском и Чугуевском районах, из-за чего вспыхнули пожары.

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