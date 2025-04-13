"Россией управляют убийцы": как Запад отреагировал на удар по Сумам

Россия нанесла разрушительный удар по центру Сум 13 апреля, который унес жизни более 30 человек, в том числе и детей. Западные лидеры критикуют Москву, которая игнорирует предложение о перемирии.

РБК-Украина рассказывает, кто из западных лидеров и как отреагировал на ракетный удар РФ по Сумам, - в материале ниже.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку на Сумы в первый час после обстрела. Он призвал мир, в частности Европу и США, усилить давление на Россию. Глава государства подчеркнул, что без давления на агрессора мир невозможен.

США

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что атака российских войск на гражданские цели в Сумах переходит границу приемлемого

"Сегодняшняя атака российских войск на гражданские цели в Сумах в Вербное воскресенье переходит любой предел приемлемого. Есть десятки погибших и раненых гражданских. Как бывший военачальник, я понимаю таргетинг, и это неправильно", - написал Келлог в X (Twitter).

Представители ЕС

Катарина Матернова. Одной из первых представителей Европы на обстрел отреагировала посол ЕС в Украине. Дипломат в своем Facebook призвала к большему давлению на Москву.

"Это ужасная трагедия. Нападение на верующих в Вербное воскресенье - это военное преступление. Похоже, для россиян нет ничего святого - ни церквей, ни украинских детей. Европа усиливает давление на Россию и всячески поддерживает Украину. Пришло время для всего мира проснуться. Искренние соболезнования всем семьям", - отметил посол ЕС.

Кая Каллас. Главный дипломат ЕС в X (Twitter) поддержала Украину: "Сегодня утром в Сумах произошли ужасные события, когда жители города собрались на Вербное воскресенье, а их встретили российские ракеты".

"Ужасный пример того, как Россия усиливает атаки, в то время как Украина приняла безусловное прекращение огня. Мои мысли сегодня с украинским народом", - написала Каллас.

Антониу Кошта. Глава Евросовета выразил возмущение из-за преступного ракетного удара РФ по центру города Сумы.

"Россия продолжает свою кампанию насилия, в очередной раз демонстрируя, что эта война существует и продолжается только потому, что Россия так решила", - отметил Кошта.

НАТО

Спикер НАТО Элиссон Харт выразила соболезнования украинцам после ракетной атаки РФ.

"Ужасные кадры из центра Сум, где российские баллистические ракеты убили десятки и серьезно ранили еще больше обычных гражданских. Наши мысли с украинским народом в этот священный для многих день", - написала она.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал российскую атаку на Украину в своем X (Twitter). Он опубликовал пост на украинском языке.

Макрон выразил солидарность с украинцами и заявил, что нужны решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь.

"Всем известно, что только Россия хотела этой войны. Сегодня очевидно, что только Россия выбирает продолжать ее. Вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа", - подчеркнул президент Франции.

Литва

Российскую атаку на Сумы президент Литвы Гитанас Науседа назвал очередным подлым военным преступлением России.

"Это пощечина всем, кто стремится и желает мира. Цивилизованный мир должен применить силу, чтобы остановить этих варваров, которые убивают мирных жителей и детей", - написал Науседа в X (Twitter).

Чехия

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после обстрела Сум заявил, что Россией управляют убийцы.

"Я думаю обо всех тех, кто выжил после ужасного нападения на город Сумы. Россия не хочет меняться, Россия не стремится к миру. Ею руководят убийцы, которые ежедневно доказывают, что они не стремятся к миру. Чешская Республика остается с Украиной", - отметил министр.

Финляндия

"Ужасные новости из Сум в Украине, где российские ракеты убили десятки людей, в том числе детей, которые шли в церковь на Вербное воскресенье. Мои мысли с жертвами и их близкими. Мир уже больше месяца ждет того, что Россия согласится на прекращение огня. Однако она продолжает бомбить мирное население", - написал в соцсетях глава МИД Финляндии Элина Валтоне.

Эстония

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна выразил соболезнования близким погибших в Сумах.

"В мире не хватает слов, чтобы описать бесчеловечность и зло России. Наши сердца с Украиной", - заявил глава МИД.

Молдова

Президент Молдовы Майя Санду на фоне террористического акта россиян призвала партнеров усилить ПВО Украины.

"Вербное воскресенье - день мира. Сегодня утром, когда люди собрались на молитву, Россия разбомбила Сумы - убила и ранила мирных жителей. Молдова скорбит вместе с Украиной и призывает усилить ПВО для спасения жизней", - подчеркнул Санду.