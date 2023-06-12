Росгвардеец стрелял в пленного военного за украинский язык. Ему объявили подозрение

В начале апреля 2023 года, начальник группы 376-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии Константин Юдин прибыл к месту дислокации российского блокпоста во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область).

"Тогда на территории этого контрольно-пропускного пункта РФ находились украинские военнопленные, которых оккупанты хотели привлечь к демонтажу фортификационных сооружений", - говорится в сообщении.

Юдин отдал другой приказ - выстроить пленных защитников Украины для допроса. Прежде всего его интересовали персональные данные защитников нашего государства и обстоятельства попадания в плен. При этом Юдин требовал отвечать на его вопросы исключительно на русском языке.

Пытки пленного

Один из пленных ответил ему на украинском языке. После чего россиянин отвел мужчину к хозяйственной постройке на территории блокпоста и, угрожая оружием, приказал стать лицом к стене. Затем Юдин произвел выстрел из пистолета в правую ногу потерпевшего, в результате чего пленный получил огнестрельное пулевое ранение коленного сустава.

"Юдин повторил свое требование разговаривать с ним только на русском, но украинец и на этот раз отказался выполнять вражеское указание. Тогда Юдин совершил еще один выстрел близко от головы пленного, но и это не заставило украинца отвечать на русском", - сообщили в СБУ

После этого злоумышленник отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, когда снова услышит украинскую речь.

Что грозит оккупанту

По факту жестокого обращения с военнопленными Константину Юдину сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Военные преступления армии РФ

Российские оккупанты регулярно нарушают правила ведения войны, занимаются убийствами и пытают людей. Ранее россияне расстреляли пленного украинского военного Александра Мациевского.

Он сказал "Слава Украине", после чего военные РФ открыли по нему огонь. Глава СБУ Василий Малюк пообещал, что преступники понесут заслуженное наказание за это преступление.