Роналду не зіграє проти "Барселони" через COVID

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду пропустить матч 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Барселони". Форвард досі заражений коронавірусом.

Про це повідомляє журналіст Ромео Агресті.

Черговий тест на COVID показав позитивний результат. Якщо б результати дослідження були негативні, португалець зміг би потрапити в заявку на зустріч з командою Ліонеля Мессі в середу.

Роналду хворіє коронавірусом і не грає в матчах за "Ювентус" вже два тижні. Вперше про позитивному тесті у форварда стало відомо 13 жовтня. З тих пір вже повідомлялося про чотирьох позитивних тестах (з урахуванням першого).

Кріштіану пропустив ігри чемпіонату Італії проти "Кротоне" і "Верони", а також зустріч з "Динамо" в Лізі чемпіонів. В обох іграх Серії А "Юве" зіграв внічию, а в Києві переміг 2:0.

Нагадаємо, міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора заявив, що нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду порушив коронавирусный протокол. На даний момент триває розслідування, яке доводить це.

Матч "Ювентус" - "Барселона" відбудеться 28 жовтня. Початок гри в Турині - в 22:00.