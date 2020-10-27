ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Роналду не зіграє проти "Барселони" через COVID

Турин, Вівторок 27 жовтня 2020 22:10
Роналду не зіграє проти "Барселони" через COVID
Фото: Кріштіану Роналду (juventus.com)
Автор: Роман Тверденко

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду пропустить матч 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Барселони". Форвард досі заражений коронавірусом.

Про це повідомляє журналіст Ромео Агресті.

Черговий тест на COVID показав позитивний результат. Якщо б результати дослідження були негативні, португалець зміг би потрапити в заявку на зустріч з командою Ліонеля Мессі в середу.

Роналду хворіє коронавірусом і не грає в матчах за "Ювентус" вже два тижні. Вперше про позитивному тесті у форварда стало відомо 13 жовтня. З тих пір вже повідомлялося про чотирьох позитивних тестах (з урахуванням першого).

Кріштіану пропустив ігри чемпіонату Італії проти "Кротоне" і "Верони", а також зустріч з "Динамо" в Лізі чемпіонів. В обох іграх Серії А "Юве" зіграв внічию, а в Києві переміг 2:0.

Нагадаємо, міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора заявив, що нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду порушив коронавирусный протокол. На даний момент триває розслідування, яке доводить це.

Матч "Ювентус" - "Барселона" відбудеться 28 жовтня. Початок гри в Турині - в 22:00.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Спорт Роналду

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся