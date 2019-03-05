Родичі і адвокати Балуха досі не знають його місце перебування

Етапування Балуха із СІЗО Сімферополя почалося 13 лютого

Родственникам и адвокатам украинского активиста Владимира Балуха до сих пор неизвестно, где он находится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу в Facebook.

Как сообщили родственники Балуха правозащитникам, в политзаключенного нет теплых вещей, ведь у его жены накануне этапа не приняли в СИЗО Симферополя передачу с продуктами и вещами.

"У него проблемы с желудком, организм ослаблен длительной голодовкой. Что он там ест, и ест ли вообще, я не знаю", - рассказала Наталья Балух.

Также правозащитники отмечают, что Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Состояние здоровья позволяет ему отбывать наказание в Крыму, а личная безопасность наоборот, во время этапирования в РФ подвергается еще большей угрозе, чем на территории полуострова.

Напомним, по состоянию на 24 февраля 2019 года было известно, что украинец находится в СИЗО Армавира Краснодарского края. Его адвокат Ольга Динзе сообщила, что крымчанина планируют этапировать в одну из колоний Твери. Но до сих пор местонахождение Балуха родственникам и адвокатам не сообщили.

РБК-Украина писало, что адвокат Ольга Динзе сообщила, что политзаключенного Владимира Балуха этапируют в колонию, в которой к заключенным применяют насилие.