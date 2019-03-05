Родичі і адвокати Балуха досі не знають його місце перебування

Фото: Владимир Балух (helsinki.org.ua)

Етапування Балуха із СІЗО Сімферополя почалося 13 лютого

Родичам і адвокатам українського активіста Володимира Балуха досі невідомо, де він знаходиться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу у Facebook.

Як повідомили родичі Балуха правозахисникам, у політв'язня немає теплих речей, адже у його дружини напередодні етапу не прийняли в СІЗО Сімферополя передачу з продуктами і речами.

"У нього проблеми зі шлунком, організм ослаблений тривалої голодуванням. Що він там їсть, і їсть взагалі, я не знаю ", - розповіла Наталія Балух.

Також правозахисники наголошують, що Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Стан здоров'я дозволяє йому відбувати покарання в Криму, а особиста безпека навпаки, під час етапування в РФ піддається ще більшій загрозі, ніж на території півострова.

Нагадаємо, станом на 24 лютого 2019 року було відомо, що українець знаходиться в СІЗО Армавіра Краснодарського краю. Його адвокат Ольга Дінзе повідомила, що кримчанина планують етапувати в одну з колоній Твері. Але до сих пір місцезнаходження Балуха родичам і адвокатам не повідомили.

РБК-Україна писало, що адвокат Ольга Дінзе повідомила, що політв’язня Володимира Балуха етапують до колонії, в якій до ув’язнених застосовують насильство.