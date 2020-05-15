Рідні Заворотнюк відмовилися від її лікування: названа причина

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com newsrambler)

Чоловік Анастасії Заворотнюк вирішив не лікувати дружину новим методом

Анастасія Заворотнюк лікується в Центральній клінічній лікарні при Управлінні справами президента РФ. Але чоловік актриси фігурист Павло Чернишов вирішив відмовитися від нової запропонованої терапії, яка полягає у знищенні пухлини з допомогою вірусу. Річ у тому, що зараз у "прекрасної няні" відзначили ремісію і сім'я не хоче піддавати її додатковому ризику.

"Ви знаєте, у них зараз ремісія намітилася. До нас приїжджав її чоловік, колишній спортсмен. Він виявився дуже обережною людиною, і я його прекрасно розумію. Він говорить: нумо почекаймо, їй зараз краще, якщо буде зовсім погано — тоді ми приступимо. Але, принаймні, ми провели тестування в її культурі клітин і зараз знаємо, який вірус на неї діє", — розповів директор Інституту молекулярної біології РАН Олександр Макаров в інтерв'ю одному з російських ЗМІ.

Трохи раніше вчений повідомляв, що хворих на 4-ій стадії раку лікують таким способом і кажуть їм, що хвилюватися не варто, нібито "їм нема чого втрачати". Про побічні ефекти такої терапії фахівець не згадав. Але президенту РФ Володимиру Путіну Макаров повідомляв, що деякі хворі після такого лікування стають на ноги і продовжують радіти життю, як до хвороби.

До речі, нещодавно у ЗМІ написали, що діагноз актриси офіційно підтвердили російські лікарі і оприлюднили його в мережі. Зараз стає неясним, чи давала сім'я згоду на розголошення лікарської таємниці чи ні.

Раніше ми писали про те, що дочка Заворотнюк зробила відверте визнання про маму. Ганна розповіла, що її мати дуже сильно їй допомогла подолати страх, який у неї виник після переїзду в США, де вона поступила в університет.

Автор: Марія Соловей