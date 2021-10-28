RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Батьків підозрюваного в ДТП в Харкові можуть притягнути до відповідальності, - прокуратура

Автор: Анастасія Рокитна

Батьків можливого винуватця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Харкові Миколи Харківського можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Буде юридично надана оцінка діям батьків.

Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

За його словами, автіка була придбана батьками та використовувалась за їх пасивного невтручання.

"Йому на момент вчиенння ДТП 16 років. Особа не може в такому віці керувати автомобілем. Батьки повинні були розуміти, але допускати", - зазначив він.

Чубенко заявив, що буде надана юридична оцінка діям батьків.

"Це можливо як в адміністравному напрямі - складення протоколу на батьків за невиконнаня батьківських обов'язків. Або в рамках кримінального провадження, бо дії спричинили до таких тяжких наслідків, смерті людей", - заявив він.

Представник прокуратури зазначив, що батьків вже допитали.

Нагадаємо, Миколу Харківського відправили до СІЗО.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПХарків