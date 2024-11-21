Семейная ссора в Киеве закончилась убийством: как это произошло

Известно, что инцидент произошел в квартире, куда полицейские прибыли по вызову медиков.

Врачи сообщили о найденном теле мужчины со следами насильственной смерти.

Отмечается, что 36-летний мужчина пришел в гости к родственникам, где возникла ссора с его 50-летним дядей, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что в разгар конфликта племянник выхватил нож, находившийся в руках потерпевшего, и нанес около четырех ударов в грудную клетку.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого, изъяв орудие преступления. Следователи Оболонской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в умышленном преступлении по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчина взят под стражу.

За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается, чтобы установить все происшествия.