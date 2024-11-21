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Семейная ссора в Киеве закончилась убийством: как это произошло

Фото: шеврон полиции (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Киеве в Оболонском районе во время бытовой ссоры племянник нанес смертельные ножевые ранения своему дяде.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.

Известно, что инцидент произошел в квартире, куда полицейские прибыли по вызову медиков.

Врачи сообщили о найденном теле мужчины со следами насильственной смерти.

Отмечается, что 36-летний мужчина пришел в гости к родственникам, где возникла ссора с его 50-летним дядей, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что в разгар конфликта племянник выхватил нож, находившийся в руках потерпевшего, и нанес около четырех ударов в грудную клетку.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого, изъяв орудие преступления. Следователи Оболонской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в умышленном преступлении по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчина взят под стражу.

За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается, чтобы установить все происшествия.


Фото: полицейские с поличным (facebook.com UA.KyivPolice)

Напомним, что в столице 11-летний мальчик упал с многоэтажки в Дарницком районе, к сожалению, ребенок погиб.

Также во вторник, 19 ноября, в том же Дарницком районе Киева мужчина упал с крыши торгового центра вблизи ТЦ "Пирамида" на Позняках. Он скончался до того, как прибыли экстренные службы.

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Полиция Киева