Семейная ссора в Киеве закончилась убийством: как это произошло

В Киеве в Оболонском районе во время бытовой ссоры племянник нанес смертельные ножевые ранения своему дяде.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.
Известно, что инцидент произошел в квартире, куда полицейские прибыли по вызову медиков.
Врачи сообщили о найденном теле мужчины со следами насильственной смерти.
Отмечается, что 36-летний мужчина пришел в гости к родственникам, где возникла ссора с его 50-летним дядей, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.
Сообщается, что в разгар конфликта племянник выхватил нож, находившийся в руках потерпевшего, и нанес около четырех ударов в грудную клетку.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого, изъяв орудие преступления. Следователи Оболонской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в умышленном преступлении по статье 115 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас мужчина взят под стражу.
За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается, чтобы установить все происшествия.
Также во вторник, 19 ноября, в том же Дарницком районе Киева мужчина упал с крыши торгового центра вблизи ТЦ "Пирамида" на Позняках. Он скончался до того, как прибыли экстренные службы.
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