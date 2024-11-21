Семейная ссора в Киеве закончилась убийством: как это произошло
В Киеве в Оболонском районе во время бытовой ссоры племянник нанес смертельные ножевые ранения своему дяде.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.
Известно, что инцидент произошел в квартире, куда полицейские прибыли по вызову медиков.
Врачи сообщили о найденном теле мужчины со следами насильственной смерти.
Отмечается, что 36-летний мужчина пришел в гости к родственникам, где возникла ссора с его 50-летним дядей, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.
Сообщается, что в разгар конфликта племянник выхватил нож, находившийся в руках потерпевшего, и нанес около четырех ударов в грудную клетку.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого, изъяв орудие преступления. Следователи Оболонской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в умышленном преступлении по статье 115 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас мужчина взят под стражу.
За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается, чтобы установить все происшествия.
Фото: полицейские с поличным (facebook.com UA.KyivPolice)
Напомним, что в столице 11-летний мальчик упал с многоэтажки в Дарницком районе, к сожалению, ребенок погиб.
Также во вторник, 19 ноября, в том же Дарницком районе Киева мужчина упал с крыши торгового центра вблизи ТЦ "Пирамида" на Позняках. Он скончался до того, как прибыли экстренные службы.
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