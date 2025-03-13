Родственники убитых на войне оккупантов из Дагестана не получают обещанных выплат, - ГУР

Родственники ликвидированных на войне оккупантов из Дагестана не получают выплат от Москвы. Не выплачивают даже денег на погребение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Как отмечает разведка, родственники десятков уничтоженных на войне против Украины российских оккупантов из Дагестана не получают "гробовых" и других обещанных выплат, рублей не дают даже на похороны.
Также Россия не выдает задолженное денежное обеспечение семьям ликвидированных дагестанцев.
"Указанная ситуация в очередной раз иллюстрирует реальное отношение Москвы к порабощенным ею народам - так называемые субъекты федерации, в частности на Северном Кавказе, не имеют никаких прав и нужны для кремля исключительно как источник дешевой или бесплатной живой силы для мясных штурмов в геноцидной войне против Украины", - сказал представитель ГУР Андрей Черняк.
По его словам, в то же время такие случаи могут быть и проявлением вызванных войной кризисных явлений в бюджетно-финансовой сфере РФ.
С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 890 тысяч военных. По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки украинские воины ликвидировали еще 1200 россиян.
В феврале Россия потеряла на фронте 36 570 человек. Это численность условно трех мотострелковых дивизий.
Наиболее рекордным по потерям для РФ был декабрь 2024 года - 48 670 человек убитыми и ранеными. Всего в течение прошлого года потери России превысили 400 тысяч военных.
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