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Роботів Boston Dynamics використали для реклами пива

Автор: Сергій Пишкін

Роботи компанії Boston Dynamics знялися у рекламі пива. Її транслюватимуть під час Супербоулу, який розпочнеться вже у ніч з 13 по 14 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mashable.

У рекламі можна побачити як жовтий чотирилапий робот вживає спиртний напій. Тим часом у штаб-квартирі Boston Dynamics розпочалась вечірка під час якої робопес приєднується до команди інших роботів та охоронців.

Однак, під час Супербоулу буде транслюватися скорочена реклама з меншою кількістю жартів.

Зокрема, участь у зйомці взяв й засновник компанії Boston Dynamics Марк Райберт. Він з’являється у самому кінці реклами, дивуючись поведінці роботів та охоронців.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Boston Dynamics випустила оновлення для свого робопса Spot, яке робить його менш залежним від людини.

Також компанія демонструвала гімнастичні трюки своїх роботів у відео.

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