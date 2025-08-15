Роботы в упор расстреливали врага: "Холодный Яр" показал видео зачистки под Добропольем

Силы обороны Украины остановили и заблокировали прорыв российских оккупантов возле Доброполья. На фронте были применены боевые роботы.
Как сообщает РБК-Украина, видео операции опубликовал Telegram-канал 93-й ОМБр "Холодный Яр".
"93-я бригада Холодный Яр зачистила и взяла под контроль села Грузское и Веселое неподалеку Доброполья, где недавно состоялся прорыв россиян", - подписано видео.
По словам военных, в отражении сел были привлечены рота разведки, беспилотные системы различных типов и артиллерия.
Кроме того, в освобождении украинских территорий использовали ударные наземные роботизированные комплекты.
"Роботы, оснащенные пулеметами, вели огонь по скоплению противника, подъезжая фактически вплотную. В результате штурмовых действий воины 93-й ликвидировали и захватили в плен значительное количество россиян", - пишут военные.
На днях в сети появились данные, что российские войска якобы значительно продвинулись в районе Доброполья, о чем свидетельствовала интерактивная карта DeepStateMap.
Впоследствии представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов уточнил, что речь шла лишь о проникновении небольших групп оккупантов, по несколько человек в каждой. Уже 14 августа Генштаб сообщил, что ситуацию удалось стабилизировать.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 августа написал, что российские попытки "показать силу" под Добропольем привели к большим потерям россиян. Также он анонсировал усиление обороны под Добропольем, чтобы не допустить аналогичных ситуаций в будущем.
Также мы писали, что за последние трое суток Силы обороны Украины остановили и заблокировали прорыв российских оккупантов возле Доброполья. Ведется зачистка ряда населенных пунктов, куда россиянам удалось добраться.