Роботы в упор расстреливали врага: "Холодный Яр" показал видео зачистки под Добропольем

Силы обороны Украины остановили и заблокировали прорыв российских оккупантов возле Доброполья. На фронте были применены боевые роботы.

"93-я бригада Холодный Яр зачистила и взяла под контроль села Грузское и Веселое неподалеку Доброполья, где недавно состоялся прорыв россиян", - подписано видео.

По словам военных, в отражении сел были привлечены рота разведки, беспилотные системы различных типов и артиллерия.

Кроме того, в освобождении украинских территорий использовали ударные наземные роботизированные комплекты.

"Роботы, оснащенные пулеметами, вели огонь по скоплению противника, подъезжая фактически вплотную. В результате штурмовых действий воины 93-й ликвидировали и захватили в плен значительное количество россиян", - пишут военные.

Ситуация под Добропольем

На днях в сети появились данные, что российские войска якобы значительно продвинулись в районе Доброполья, о чем свидетельствовала интерактивная карта DeepStateMap.

Впоследствии представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов уточнил, что речь шла лишь о проникновении небольших групп оккупантов, по несколько человек в каждой. Уже 14 августа Генштаб сообщил, что ситуацию удалось стабилизировать.