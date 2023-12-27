Робот Tesla напал на инженера компании и ранил его

В Техасе робот компании Tesla напал на инженера и нанес ему ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Робот напал на человека, который в это время работал над программным обеспечением двух роботов Tesla. Он прижал человека, а затем вцепился в него металлическими когтями в спину и руку. На поверхности завода остался "кровавый след". Сотрудникам завода пришлось нажать кнопку аварийного отключения.

В отчете о травмах за 2021 год, поданном в округ Тревис и федеральные регулирующие органы, было обнаружено, что в результате инцидента на заводе Tesla у человека осталась открытая рана на левой руке. Также, по данным источника, в 2022 году каждый двадцать первый работник получил травму на рабочем месте

Tesla не сообщала о каких-либо травмах, связанных с роботами, на своем заводе в Техасе в 2021 и 2022 годах. Однако инцидент привлек внимание к растущим опасениям по поводу безопасности автоматизированных роботов на рабочем месте.

Проблемы с Tesla

Ранее стало известно, что Tesla отозвала более 2 миллионов автомобилей из-за неисправности автопилота. Это самый большой отзыв в истории автопроизводителя.

Также мы писали, что автомобиль Tesla на автопилоте врезался в припаркованный грузовик.