RoboForex на честь 10-річчя розігрує $ 1 000 000

Компанія RoboForex, міжнародний фінансовий брокер, на честь святкування свого 10-річчя оголошує про запуск промо-акції для клієнтів і партнерів. Акція стартувала 1 жовтня 2020 року і триватиме протягом 8 місяців. Загальна сума призів складе 1 000 000 USD.

Щомісяця до квітня 2021 року включно будуть розігруватися 30 грошових призів на загальну суму в 100 000 USD. У травні 2021 року буде розіграно Гран-прі, призовий фонд якого складе вже 300 000 USD. Призи будуть розподілені серед володарів спеціальних Купонів - їх можна отримати за торгівлю на рахунках RoboForex або за залучення клієнтів у компанію в якості партнера. Щомісяця можна отримати до 3-х Купонів різних категорій.

Категорії для отримання купонів

Торгівля на рахунках Prime

Prime - це рахунки з найкращими торговими умовами, які надає компанія. Торгуючи на Prime, трейдер отримує спреди від 0 пунктів, комісію від 10 USD за 1 млн USD торгового обороту, а також можливість використовувати плече до 1: 300.

Для отримання Купона в цій категорії необхідно поповнити Prime-рахунок на суму від 300 USD і зробити за місяць торговий оборот в розмірі не менше 3-х лотів. При цьому враховуються тільки позиції по Валютним парам і металу, відкриті в поточному місяці.

Залучення клієнтів в якості партнера RoboForex

Партнери RoboForex мають можливість заробляти до 60% від спреду по всіх торгових операціяї залучених клієнтів за рахунок VIP-умов і Програми лояльності.

Для отримання Купона в цій категорії партнерам компанії буде потрібно заробити за підсумками місяця комісії не менше 300 USD.

Потрапляння до ТОП-списку CopyFX

CopyFX - це інвестиційна платформа, що дозволяє результативним Трейдерам залучати підписчиків на копіювання операцій за своїми стратегіями і отримувати за це комісійні відрахування. Торгуючи на рахунках CopyFX, Трейдер заробляє не тільки на самостійних операціях, а й за рахунок успіхів своїх підписчиків.

Для отримання Купона в цій категорії Трейдерам CopyFX досить потрапити в ТОП-30 кращих Prime-рахунків за поточний місяць.

Більш детальну інформацію про умови отримання Купонів можна знайти на сайті RoboForex.

Як визначаються переможці?

Кожен виданий Купон має унікальний шестизначний номер, який буде використаний для визначення переможців. Чиї номери Купонів за підсумками розіграшу виявляться ближче до виграшних комбінацій - ті і стануть володарями 30 щомісячних призів.

Виграшні комбінації визначаються на основі вартості акцій 30 провідних американських компаній. Ціни акцій фіксуються на момент закриття торгової сесії в першу п'ятницю місяця, наступного за місяцем отримання Купонів. Наприклад, розіграш для Купонів, отриманих в жовтні, пройде в першу п'ятницю листопада - 06.11.2020. Комбінація складається з останніх цифр в котируваннях пар акцій, які заздалегідь визначені для кожного з 30 призових місць. Подивитися список цих акцій можна в розділі промо-акцій на сайті RoboForex.

Для забезпечення прозорості дій всі ціни будуть фіксуватися за даними незалежного публічного джерела - finance.yahoo.com.

Денис Голомедов, Директор з маркетингу RoboForex, коментує запуск акції: "Компанії в цьому році виповнюється 10 років - солідний вік для нашого сегмента. Це говорить про те, що ми надаємо сучасний і якісний сервіс, конкурентоспроможні торгові умови і ставимо інтереси наших клієнтів на перше місце. З цієї причини нам хотілося зробити для них щось особливе до ювілею, і ми підготували безпрецедентну промо-акцію, де за 8 місяців будуть розіграні великі грошові виграші. Загальний призовий фонд акції складе 1 000 000 доларів США. Щомісяця будуть виявлятися 30 переможців, і це відмінний шанс для наших клієнтів і партнерів відсвяткувати ювілей разом з нами. Бажаємо успіху!".

Опис RoboForex

RoboForex Ltd - компанія, що надає брокерські послуги. Компанія надає доступ до своїх торгівельних платформ для трейдерів, що працюють на фінансових ринках. RoboForex Ltd має брокерську ліцензію IFSC 000138/107. Більш детальну інформацію про діяльність компанії ви можете знайти на офіційному сайті за адресою roboforex.ua.