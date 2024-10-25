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Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ответственность за теракт в Турции на оборонном предприятии TUSAŞ взяла на себя Рабочая партия Курдистана (РПК). Атака была совершена так называемым "Батальоном бессмертных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Medyascope.

РПК в своем заявлении подтвердила, что нападение совершили они. РПК также заявила, что нападение было спланировано давно.

Организация добавила, что теракт "никак не связан с политической повесткой дня, обсуждаемой в последнее время в Турции".

Теракт в Турции

23 октября стало известно о теракте на оборонном предприятии TUSAŞ (Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı) в турецкой провинции Анкара. Согласно сообщениям местных СМИ, сначала у входных ворот предприятия прогремел взрыв, а затем последовали выстрелы.

Компания TUSAŞ - крупнейший в Турции производитель аэрокосмической техники, специализирующийся на разработке учебно-тренировочных самолетов, боевых и гражданских вертолетов. Среди проектов компании - первый отечественный турецкий истребитель KAAN.

Позже министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил, что в результате теракта погибли пять человек, еще 22 получили ранения. Он также сообщил, что двое нападавших были нейтрализованы.

Глава МВД добавил, что преступники, вероятно, состояли в запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

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ТерактТурция