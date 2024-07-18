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Риски возрастают. Какие болезни могут вызвать длительные отключения света: объяснение ВОЗ

Риски для здоровья без электричества могут быть разными (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Отсутствие электричества, отопления и воды оказывает существенное влияние на жизнь украинцев - начиная от мытья рук и заканчивая наличием лекарств должной температуры.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

Какие риски для здоровья возникают без света

Эксперт напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинцы живут в условиях регулярных массированных атак на гражданскую инфраструктуру, объекты питания электроэнергией, теплостанции и другие объекты.

"Каждый из нас живет со светом всего 2-4 часа в день. Это влияет на нас очень разными способами", - подчеркнул он.

Так, летом во время жары некоторые лекарства и продукты нужно обязательно хранить в надлежащих условиях - в холодильнике.

Зимой на фоне короткого светового дня возрастает риск падений, травм.

"Когда происходят атаки на тепло и электро станции, возникают проблемы с водой. У нас вопрос не только о том, есть ли горячая вода. Стоит вопрос, есть ли вода вообще. Если у меня вода еще есть, то у многих моих коллег во время отключений света она просто отсутствует", - рассказал Хабихт.

Он объяснил, что при отсутствии воды нет возможности помыть фрукты и овощи, а также поддерживать гигиену.

"Это увеличивает риски инфекционных заболеваний. Поэтому обстрелы гражданской инфраструктуры действительно неприемлемы еще и потому, что это в очередной раз принесло войну в дома каждого. Отсутствие электричества, отопления и воды будет влиять на всю нашу жизнь. Начиная от мытья рук и заканчивая тем, есть ли у нас лекарства должной температуры", - подчеркнул представитель ВОЗ в Украине.

Как минимизировать вред для здоровья во время отключений

По словам эксперта, даже в самые тяжелые времена не стоит забывать о правилах гигиены.

"Пока идет война, не стоит забывать также о своем здоровье. Мы уже многое знаем о важности мытья рук со времен пандемии COVID. Сейчас это себе нужно напомнить", - отметил он.

Речь идет, в частности, о регулярном мытье рук, фруктов, овощей и всего, что мы едим.

Нужно также найти способ поддерживать необходимую температуру для хранения лекарств.

"Кроме подготовки к следующей зиме, не стоит забывать и о специфике лета. Во время волн жары нам также нужно защитить себя. И особенно - пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями. Надо пить достаточно воды, находиться в тени и следить за здоровьем в целом", - подытожил Хабихт.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пережить жару без кондиционера и избежать теплового удара.

Читайте также, как можно хранить продукты в жару без холодильника.

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