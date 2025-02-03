В Ровно женщина избила военного металлической трубой: подробности конфликта

Инцидент произошел в воскресенье, 2 февраля, около 12:10 на улице Дубенская. 42-летняя жительница Ровенского района сообщила на спецлинию 102, что неизвестная женщина нанесла телесные повреждения военному. Как выяснили правоохранители, автомобиль "Infiniti", который припарковался на пешеходной зоне, стал причиной конфликта. Водитель транспортного средства, 47-летний львовянин, находился в состоянии алкогольного опьянения и сделал замечание относительно парковки.

Пассажирка, 53-летняя жительница, объяснила, что они с ее мужем остановились всего на несколько минут. Между ними возник словесный конфликт, который в конце концов перерос в драку. По словам военного, женщина достала металлическую трубу из автомобиля и нанесла ему удары по рукам и шее.

После инцидента мужчина и женщина покинули место происшествия. Медики скорой помощи осмотрели пострадавшего, у которого обнаружили ушибы. Мужчина отказался от осмотра на состояние опьянения, сейчас он проходит дополнительное обследование. Женщина также обратилась к врачам и получила диагноз - ушибленная рана головы и ссадины на руке.

Полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.