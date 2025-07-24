В Ровно обнаружили тропическую малярию: украинцам объяснили, когда немедленно идти к врачу

Недавно в Ровно обнаружили случай завозной тропической малярии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.
Согласно информации ЦКПБ, случай завозной тропической малярии обнаружили у женщины, которая недавно вернулась из заграничного путешествия - из Индии.
Гражданам рассказали, что:
"Врачи установили диагноз: малярия, вызванная возбудителем Plasmodium falciparum", - уточнили в областном центре контроля и профилактики болезней.
Эксперты ЦКПБ сообщили, что это - первый случай завозной малярии в Ровенской области в 2025 году. При этом последний раз болезнь фиксировали в 2022 году.
Сейчас специалисты Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней:
В завершение в областном ЦКПБ призвали украинцев немедленно обращаться к врачу - если после недавнего путешествия в тропические страны проявляются симптомы, похожие на простуду:
Согласно информации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, малярия - опасное заболевание, передающееся через укусы комаров.
Этот недуг распространен в 91 стране мира, преимущественно - в Африке, Азии, Южной и Северной Америке.
В Украине передача малярии комарами не происходит, поэтому зарегистрированные случаи инфицирования - завезенные.
Следовательно, перед поездкой за границу гражданам обязательно стоит проверить страну путешествия и узнать, входит ли она в перечень эндемичных.
За 4-6 недель до поездки в эндемичную по малярии страну необходимо обратиться к своему врачу, который назначит специальные противомалярийные лекарства (прием профилактики необходимо начать за несколько недель до поездки и продолжать в течение всего периода пребывания за рубежом).
Кроме того, во время путешествия, согласно рекомендациям ВОЗ, для уменьшения риска заражения малярией следует принимать меры, которые помогают избежать укусов комаров:
Напомним, в мае текущего года тропическая малярия привела к смерти мужчины в Сумской области.
Кроме того, мы рассказывали о создании первого в мире специального препарата от малярии для младенцев и очень маленьких детей.
Это, по словам экспертов, является "важным шагом к уменьшению количества смертей от малярии" (ведь новый препарат позволяет лечить пациентов, которых раньше фактически оставляли без внимания).
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