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В Ровно обнаружили тропическую малярию: украинцам объяснили, когда немедленно идти к врачу

В некоторых случаях головная боль может быть опасным симптомом (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Недавно в Ровно обнаружили случай завозной тропической малярии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.

У кого именно в Ровно обнаружили малярию

Согласно информации ЦКПБ, случай завозной тропической малярии обнаружили у женщины, которая недавно вернулась из заграничного путешествия - из Индии.

Гражданам рассказали, что:

  • первые симптомы у больной появились примерно через две недели после поездки;
  • пациентка обратилась с ними к семейному врачу;
  • ее госпитализировали в инфекционное отделение Центральной городской больницы города Ровно.

"Врачи установили диагноз: малярия, вызванная возбудителем Plasmodium falciparum", - уточнили в областном центре контроля и профилактики болезней.

Когда болезнь фиксировали в последний раз

Эксперты ЦКПБ сообщили, что это - первый случай завозной малярии в Ровенской области в 2025 году. При этом последний раз болезнь фиксировали в 2022 году.

Сейчас специалисты Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней:

  • проводят профилактические мероприятия и энтомологическое обследование;
  • устанавливают границы возможного очага;
  • определяют круг контактных лиц.

В каких случаях советуют немедленно обращаться к врачу

В завершение в областном ЦКПБ призвали украинцев немедленно обращаться к врачу - если после недавнего путешествия в тропические страны проявляются симптомы, похожие на простуду:

  • повышение температуры тела;
  • озноб;
  • обильное потоотделение;
  • головная боль;
  • боль в мышцах;
  • быстрая утомляемость.

Публикация Ровенского областного ЦКПБ (скриншот: facebook.com/RivnenskyOCDC)

Как уберечься от болезни

Согласно информации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, малярия - опасное заболевание, передающееся через укусы комаров.

Этот недуг распространен в 91 стране мира, преимущественно - в Африке, Азии, Южной и Северной Америке.

В Украине передача малярии комарами не происходит, поэтому зарегистрированные случаи инфицирования - завезенные.

Следовательно, перед поездкой за границу гражданам обязательно стоит проверить страну путешествия и узнать, входит ли она в перечень эндемичных.

За 4-6 недель до поездки в эндемичную по малярии страну необходимо обратиться к своему врачу, который назначит специальные противомалярийные лекарства (прием профилактики необходимо начать за несколько недель до поездки и продолжать в течение всего периода пребывания за рубежом).

Кроме того, во время путешествия, согласно рекомендациям ВОЗ, для уменьшения риска заражения малярией следует принимать меры, которые помогают избежать укусов комаров:

  • в районах, где есть малярия, пользоваться противомоскитными сетками во время сна;
  • после наступления сумерек пользоваться репеллентами от комаров (содержащими DEET, IR3535 или икаридин);
  • использовать противомоскитные спирали и фумигаторы;
  • носить одежду, которая защищает от комаров (одежда с длинными рукавами, брюки и шляпы);
  • пользоваться оконными противомоскитными сетками.

Напомним, в мае текущего года тропическая малярия привела к смерти мужчины в Сумской области.

Кроме того, мы рассказывали о создании первого в мире специального препарата от малярии для младенцев и очень маленьких детей.

Это, по словам экспертов, является "важным шагом к уменьшению количества смертей от малярии" (ведь новый препарат позволяет лечить пациентов, которых раньше фактически оставляли без внимания).

Читайте также, где летом прячутся опасные инфекции и как лучше всего от них защититься.

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