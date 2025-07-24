В Ровно обнаружили тропическую малярию: украинцам объяснили, когда немедленно идти к врачу

У кого именно в Ровно обнаружили малярию

Согласно информации ЦКПБ, случай завозной тропической малярии обнаружили у женщины, которая недавно вернулась из заграничного путешествия - из Индии.

Гражданам рассказали, что:

первые симптомы у больной появились примерно через две недели после поездки;

пациентка обратилась с ними к семейному врачу;

ее госпитализировали в инфекционное отделение Центральной городской больницы города Ровно.

"Врачи установили диагноз: малярия, вызванная возбудителем Plasmodium falciparum", - уточнили в областном центре контроля и профилактики болезней.

Когда болезнь фиксировали в последний раз

Эксперты ЦКПБ сообщили, что это - первый случай завозной малярии в Ровенской области в 2025 году. При этом последний раз болезнь фиксировали в 2022 году.

Сейчас специалисты Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней:

проводят профилактические мероприятия и энтомологическое обследование;

устанавливают границы возможного очага;

определяют круг контактных лиц.

В каких случаях советуют немедленно обращаться к врачу

В завершение в областном ЦКПБ призвали украинцев немедленно обращаться к врачу - если после недавнего путешествия в тропические страны проявляются симптомы, похожие на простуду:

повышение температуры тела;

озноб;

обильное потоотделение;

головная боль;

боль в мышцах;

быстрая утомляемость.

Публикация Ровенского областного ЦКПБ (скриншот: facebook.com/RivnenskyOCDC)

Как уберечься от болезни

Согласно информации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, малярия - опасное заболевание, передающееся через укусы комаров.

Этот недуг распространен в 91 стране мира, преимущественно - в Африке, Азии, Южной и Северной Америке.

В Украине передача малярии комарами не происходит, поэтому зарегистрированные случаи инфицирования - завезенные.

Следовательно, перед поездкой за границу гражданам обязательно стоит проверить страну путешествия и узнать, входит ли она в перечень эндемичных.

За 4-6 недель до поездки в эндемичную по малярии страну необходимо обратиться к своему врачу, который назначит специальные противомалярийные лекарства (прием профилактики необходимо начать за несколько недель до поездки и продолжать в течение всего периода пребывания за рубежом).

Кроме того, во время путешествия, согласно рекомендациям ВОЗ, для уменьшения риска заражения малярией следует принимать меры, которые помогают избежать укусов комаров: