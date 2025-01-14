В Ровно более 70 случаев из-за массового отравления среди учащихся лицея: детали

В Ровно произошло массовое отравление среди учащихся одного из лицеев. Несколько детей обратились к медсестре с симптомами расстройств пищеварения, сейчас количество пострадавших учеников возросло до 72 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

В пятницу, 10 января 2025 года, в одном из ровенских лицеев произошло массовое отравление среди учеников младших классов. Примерно в 12 часов несколько учеников начали жаловаться на расстройства пищеварения. Учитывая серьезность ситуации, инспектор службы образовательной безопасности учебного заведения сообщила медсестре, которая приступила к осмотру учащихся.

Медсестра оказала детям необходимую медицинскую помощь, после чего ученики в сопровождении родителей были отправлены домой. Однако по состоянию на 13 января, стало известно, что количество пострадавших учеников значительно возросло: всего о симптомах отравления сообщили 72 ребенка.

Один ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение для дальнейшего лечения и наблюдения.

Реакция местных властей и профильных служб

Об инциденте было сразу сообщено в управление образования Ровенского городского совета, к расследованию были привлечены все соответствующие службы, в частности, Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней.

В результате проверки органы полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины. Согласно этой статье, уголовная ответственность наступает за нарушение санитарных правил и норм, которые могут привести к инфекционным болезням или массовым отравлениям.

"Возбудитель инфекции нам уже известен. Норовирусная инфекция - это высокозаразное заболевание, которое вызывает острые кишечные расстройства. Вирус передается через зараженную пищу, воду, контакт с больным человеком или поверхностями, которые содержат вирус", - отметил в своем Facebook главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафронов.