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В Ровенской области цистерна с газом врезалась в блокпост: погиб полицейский

Фото: в Ровенской области цистерна с газом врезалась в блокпост (t.me/NPU_Rivne)
Автор: Наталья Юрченко

В Ровенской области смертельное ДТП произошло на блокпосте. В результате аварии погиб полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

ДТП произошло утром 28 сентября на трассе Киев-Ковель-Ягодин.

По данным полиции, водитель автоцистерны DAF с газом, 64-летний житель города Кременчуг, по неустановленным пока причинам врезался в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей. Цистерна не разгерметизировалась.

В результате ДТП погиб 40-летний полицейский. Еще два человека получили тяжелые травмы и находятся в больнице. Пострадавшими оказались 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий.

Водитель цистерны получил незначительные телесные повреждения, в момент аварии он был трезв.

В результате наезда поврежден также служебный автомобиль полицейского офицера общины. Сам полицейский не пострадал.

 

Фото: в Ровенской области цистерна с газом врезалась в блокпост (t.me/NPU_Rivne)

 

Напомним, недавно во Львовской области автобус с военными попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель, 12 военных получили ранения.

Также на днях в Нежине Черниговской области произошло смертельное ДТП. Руководитель райуправления полиции сбил военного.

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