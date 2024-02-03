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В Ровенской области произошло смертельное ДТП: сиротами стали 13 детей

Фото: в Ровенской области произошло смертельное ДТП, сиротами стали 13 детей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в котором погибли четыре человека. Сиротами остались 13 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОДА Александра Коваля, ГСЧС Ровенской области, полиция Ровенской области.

"Трагическое ДТП произошло вчера на территории Березновской общины. В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека", - рассказал глава ОДА.

Без родителей и матерей остались дети из двух семей.

"В одной из семей родителей потеряли восемь несовершеннолетних детей, в другой – пятеро. Сейчас все несовершеннолетние находятся с родственниками. Служба по делам детей ОГА держит ситуацию под контролем", - добавил Коваль.

Обстоятельства аварии

2 февраля около 10:00 утра к спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика DAF в селе Михалин Ровенского района.

 

Спасатели предварительно сообщали, что с помощью специального оборудования деблокировали из изуродованных транспортных средств трех погибших и двоих травмированных граждан.

Полицейские на месте происшествия установили, что на закругленном участке дороги водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, 50-летний житель села Витковичи, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF под управлением 30-летнего жителя Клесова.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель микроавтобуса и две пассажирки - 47-летняя жительница села Витковичи и 43-летняя жительница села Богуши.

"Кроме того, с тяжелыми травмами госпитализировали еще двух пассажиров: 37-летнюю жительницу села Богуши и ее 44-летнего односельчанина. Последний, несмотря на оказанную медиками помощь, умер в больнице", - отметили в полиции области.

Как сообщалось, 18 ноября 2023 года в Варашском районе Ровенской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии в больницу доставили четырех человек.

Буквально через несколько дней, 21 ноября, в Ровенской области водитель автомобиля врезался в блокпост. Четверо человек пострадали, в том числе двое подростков.

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ДТПРовенская область