В Ровенской области произошло смертельное ДТП: сиротами стали 13 детей

"Трагическое ДТП произошло вчера на территории Березновской общины. В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека", - рассказал глава ОДА.

Без родителей и матерей остались дети из двух семей.

"В одной из семей родителей потеряли восемь несовершеннолетних детей, в другой – пятеро. Сейчас все несовершеннолетние находятся с родственниками. Служба по делам детей ОГА держит ситуацию под контролем", - добавил Коваль.

Обстоятельства аварии

2 февраля около 10:00 утра к спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика DAF в селе Михалин Ровенского района.

Спасатели предварительно сообщали, что с помощью специального оборудования деблокировали из изуродованных транспортных средств трех погибших и двоих травмированных граждан.

Полицейские на месте происшествия установили, что на закругленном участке дороги водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, 50-летний житель села Витковичи, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF под управлением 30-летнего жителя Клесова.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель микроавтобуса и две пассажирки - 47-летняя жительница села Витковичи и 43-летняя жительница села Богуши.

"Кроме того, с тяжелыми травмами госпитализировали еще двух пассажиров: 37-летнюю жительницу села Богуши и ее 44-летнего односельчанина. Последний, несмотря на оказанную медиками помощь, умер в больнице", - отметили в полиции области.