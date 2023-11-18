В Ровенской области произошло ДТП: много пострадавших (фото)

Автопроисшествие произошло сегодня между селом Суховоля и городом Вараш. Уже в 13:30 медики получили уведомление о пострадавших.

Что известно о ДТП

Правоохранители Варасского РПП на месте происшествия предварительно установили, что водитель автомобиля Hyundai Santa Fe не учел дорожную обстановку и во время маневра обгона допустил столкновение со встречным кроссовером Mitsubishi Outlander.

От удара оба транспортных средства отбросили за пределы проезжей части.

Последствия ДТП

В результате ДТП в больницу доставили четырех пострадавших. По данным правоохранителей, их осматривают медики.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в полиции.

ДТП в Украине

Напомним, вечером 17 ноября произошло ДТП с автомобилем Hummer. В результате аварии пострадали три человека.

До этого в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

Недавно в Полтавской области из-за тумана произошла масштабная авария. Из-за плохой видимости столкнулись 10 автомобилей.

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