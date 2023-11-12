В Ровенской области инкассаторы попали в ДТП: есть травмированные

ДТП произошло около 12:00 возле села Здобица бывшего Здолбуновского района. По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ, выезжая со второстепенной дороги на трассу Городище-Ровно-Староконстантинов, не пропустил авто. В результате автомобиль столкнулся с микроавтобусом Ford, который от удара отбросило в ограждение частного дома.

В результате аварии травмировался водитель ВАЗ и двое его пассажиров, а также пассажир микроавтобуса. Всех пострадавших доставили в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения ПДД.

Полиция в комментарии "Суспільному" подтвердила, что микроавтобус - это инкассаторское авто.

Фото: в Ровенской области инкассаторы попали в ДТП (facebook.com/police.in.Rivne.region)