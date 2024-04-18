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В Ровенской области двое мужчин напали на пограничников

Фото: в Ровенской области двое мужчин напали на пограничников (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью неподалеку от населенного пункта Заречное Ровенской области двое мужчин напали на пограничников во время несения службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Что произошло

Во время несения службы дорогу автомобилю пограничников перегородило другое транспортное средство. Подойдя к авто, чтобы выяснить причины блокирования дороги, пограничники обнаружили двух мужчин, которые находились в неадекватном состоянии.

"Требование предоставить для проверки документы и провести осмотр авто мужчины проигнорировали, начали нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. Без всяких объяснений один из них нанес удар в лицо пограничнику", - пишет ГПСУ.

К месту событий были вызваны сотрудники полиции.

 

Фото: в Ровенской области двое мужчин напали на пограничников (facebook.com/DPSUkraine)

Что грозит

Оба мужчины были задержаны. В частности против них составили протоколы о совершении административного правонарушения из-за злостного неповиновения требованиям пограничников.

В частности, в Национальную полицию направлено сообщение об уголовных правонарушениях по ст. 345 и ст. 122:

  • "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа";
  • "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

"Пограничник с травмами обратился в медицинское учреждение", - добавляет ГПСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что пограничники недавно спасли мужчину, который пытался пересечь границу с Румынией и три дня блуждал по горам.

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ДПСУ