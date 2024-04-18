Этой ночью неподалеку от населенного пункта Заречное Ровенской области двое мужчин напали на пограничников во время несения службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).
Что произошло
Во время несения службы дорогу автомобилю пограничников перегородило другое транспортное средство. Подойдя к авто, чтобы выяснить причины блокирования дороги, пограничники обнаружили двух мужчин, которые находились в неадекватном состоянии.
"Требование предоставить для проверки документы и провести осмотр авто мужчины проигнорировали, начали нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. Без всяких объяснений один из них нанес удар в лицо пограничнику", - пишет ГПСУ.
К месту событий были вызваны сотрудники полиции.
Фото: в Ровенской области двое мужчин напали на пограничников (facebook.com/DPSUkraine)
Что грозит
Оба мужчины были задержаны. В частности против них составили протоколы о совершении административного правонарушения из-за злостного неповиновения требованиям пограничников.
В частности, в Национальную полицию направлено сообщение об уголовных правонарушениях по ст. 345 и ст. 122:
"Пограничник с травмами обратился в медицинское учреждение", - добавляет ГПСУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что пограничники недавно спасли мужчину, который пытался пересечь границу с Румынией и три дня блуждал по горам.
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