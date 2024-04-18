Что произошло

Во время несения службы дорогу автомобилю пограничников перегородило другое транспортное средство. Подойдя к авто, чтобы выяснить причины блокирования дороги, пограничники обнаружили двух мужчин, которые находились в неадекватном состоянии.

"Требование предоставить для проверки документы и провести осмотр авто мужчины проигнорировали, начали нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. Без всяких объяснений один из них нанес удар в лицо пограничнику", - пишет ГПСУ.

К месту событий были вызваны сотрудники полиции.

Фото: в Ровенской области двое мужчин напали на пограничников (facebook.com/DPSUkraine)

Что грозит

Оба мужчины были задержаны. В частности против них составили протоколы о совершении административного правонарушения из-за злостного неповиновения требованиям пограничников.

В частности, в Национальную полицию направлено сообщение об уголовных правонарушениях по ст. 345 и ст. 122:

"Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа";

"Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

"Пограничник с травмами обратился в медицинское учреждение", - добавляет ГПСУ.